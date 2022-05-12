Как жителей Львовской области будут оповещать о химической угрозе в случае ее возникновении

Как жителей Львовской области будут оповещать о химической угрозе в случае ее возникновении

В случае возникновения химической угрозы на Львовщине, первой известит об этом система оповещения, а именно электрические сирены, расположенные на территории области.

В таком случае прозвучит сигнал "Внимание: угроза химического загрязнения".

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

В ЛОВА отметили, что химическое оружие – это еще одна разновидность вооружения, которое могут применять оккупанты во время войны. Это означает, что в атмосферу на той или иной территории попадают вещества, представляющие опасность для людей и всей окружающей среды.

"Если мы будем точно знать о применении противником химического оружия, то включим сигнал "Внимание: угроза химического загрязнения". В таком случае человек должен пойти в укрытие. Для этого нужно запастись средствами индивидуальной защиты, например респиратором, продуктами питания и водой", — рассказал начальник отдела связи, оповещения, информационного обеспечения департамента по гражданской защите Львовской ОВА Олег Хомич.

Для большинства территорий наиболее вероятными могут быть угрозы, обусловленные хлором, аммиаком и производственными веществами.

"Признаками отравления хлором являются: резкая боль в груди, резь в глазах, слезотечение, одышка, сухой кашель, рвота, нарушение координации движений и появление пузырей на коже", — говорится в сообщении.

Признаками отравления аммиаком является учащение сердцебиения и пульса, возбуждение, возможны судороги, удушье, резь в глазах, слезотечение, насморк, кашель, покраснение и кожный зуд.

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