Как в начале пандемии: во Львове и области за сутки зафиксировали 4 случая коронавируса

Коронавирус на Львовщине демонстрирует спад.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 12 июля, продолжает идти на спад.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 337 исследований на коронавирус, из них — 4 положительных.
По это сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 0
Львовский: 4 (г. Львов — 2)
Стрыйский: 0
Яворивский: 0
Червоноградский: 0
Самборский: 0
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 709 человек. Умерло — 3665 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 133 396 человек", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer готовится встретиться с медицинским регулятором США, поскольку настаивает на принятии третьей дозы своей вакцины от COVID-19 на федеральном уровне.