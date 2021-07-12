Как в начале пандемии: во Львове и области за сутки зафиксировали 4 случая коронавируса

Как в начале пандемии: во Львове и области за сутки зафиксировали 4 случая коронавируса

Коронавирус на Львовщине демонстрирует спад.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 12 июля, продолжает идти на спад.

Так, за предыдущие сутки в регионе провели 337 исследований на коронавирус, из них — 4 положительных.

По это сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 0

Золочевский: 0

Львовский: 4 (г. Львов — 2)

Стрыйский: 0

Яворивский: 0

Червоноградский: 0

Самборский: 0

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 709 человек. Умерло — 3665 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 133 396 человек", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer готовится встретиться с медицинским регулятором США, поскольку настаивает на принятии третьей дозы своей вакцины от COVID-19 на федеральном уровне.

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