Как отличить "Омикрон" от гриппа и чем они похожи: врач рассказал

Как отличить "Омикрон" от гриппа и чем они похожи: врач рассказал

"Омикрон" и грипп — респираторные заболевания, которые имеют схожие симптомы.

Чтобы отличить новый штамм коронавируса "Омикрон" от гриппа, необходимо сдать ПЦР-тест. Это единственный достоверный метод, позволяющий различить эти респираторные заболевания.

Об этом рассказал медицинский директор 8-й больницы 1 ТМО Львова Максим Павлов, пишет "Суспильне".

Врач отметил, что оба недуга имеют схожие симптомы и передаются воздушно-капельным путем. Среди основных проявлений "Омикрона" есть насморк, который также присущ гриппу. Также головная боль, быстрая усталость, лихорадка и раздраженность в горле. По словам медика, примерно треть пациентов теряет обоняние и ощущение вкуса.

По словам врача, есть вероятность, что человек может заразиться сразу двумя вирусами.

В то же время "Омикрон" имеет характерные осложнения, как и все другие варианты коронавируса, но этот штамм еще более заразен, по сравнению с другими вариантами COVID-19. Среди осложнений, к которым приводит "Омикрон", есть тромбозы разных участков, тяжелые фиброзы легких.

По прогнозу ВОЗ, половина Европы заболеет штаммом "Омикрон" в течение двух ближайших месяцев

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