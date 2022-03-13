"Как настоящий герой принял бой": на фронте погиб бывший командир 24-й бригады со Львовщины

Народный Герой Украины, полковник Валерий Гудзь погиб на Донбассе.

В субботу, 12 марта, на фронте в Луганской области погиб полковник Валерий Гудзь. До своего повышения на протяжении 2017-2020 годов он был командиром 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, которая базируется во Львовской области.

Трагическое известие сообщил благотворительный фонд "Вернись живым".

"Полковник Валерий Гудзь с 2014-го прошел путь от командира взвода до комбата и командира бригады. Когда в 2020-м его повышали/переводили с 24-й бригады, мы лично видели слезы офицеров. Потому что служить с Федоровичем, просто знать его и быть рядом было честью", — говорится в сообщении.

Погиб Валерий Гудзь в бою в Луганской области.

"Вчера, 12 марта, Валерий Федорович Гудзь погиб на Луганщине. Он не должен был там быть, но решил воевать: взял на себя командование подразделением и, как настоящий герой, принял бой. Господин полковник, честь! Родной Борисполь и вся Украина будет мстить за вас, пока мы живы!", – отметили в фонде.

С августа 2020 года полковник Валерий Гудзь стал слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. После полномасштабного нападения России на Украину он вернулся в 24 бригаду для усиления.

В 2015 году Валерий Гудзь был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2017 получил звание Народный Герой Украины.

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