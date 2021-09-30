Как изменилось течение COVID-штамма "Дельта" и когда необходима госпитализация: врач дал советы

Осложнения от штамма "Дельта" развиваются быстрее, чем осложнения от предыдущих штаммов коронавируса, говорит врач Тарас Жиравецький.

Больные, которые заразились штаммом "Дельта", имеют более тяжелое течение COVID-19 по сравнению с теми людьми, которые заразились другими штаммами коронавируса. Если у пациента уровень кислорода — ниже 92 и температура появилась на 8 день после первых симптомов болезни, то это повод задуматься о госпитализации.

Об этом заявил на своей сторници в Facebook главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький и перечислил новые факторы течения COVID-штамма "Дельта". Также медик дал советы, при каких симптомах стоит задуматься о стационарном лечении.

"1 "Дельта" таки тяжелее протекает чем "Альфа".

2. Осложнения от "Дельты" развиваются быстрее, уже на 5-6 день могут быть серьезные поражения легких.

3. Мы еще не можем предсказать течение "ковида" у одного пациента и объяснить, почему именно у него начался цитокиновый шторм — мегасильное системное воспаление, которое требует лечения в стационаре.

4. Кислород нужен так же, как при других вариантах вируса, возможно немного чаще.

5. В лечении дома - те же лекарства, но если начинается цитокиновый шторм, ни один препарат из современного протокола в домашних условиях теперь практически не работает.

6. Антибиотики не лечат вирус, но они уничтожают бактерии, которые присоединяются во время "ковида" и представляют основную угрозу для нашего организма. Они не ухудшают течение COVID-19, но у некоторых пациентов, они и не помогают уничтожить бактериальную инфекцию, поэтому пациенту нужно стационарное лечение и введение мощных антибактериальных препаратов при высоких показателей ЦРП и прокальцитонина.

7. Стероидные гормоны уменьшают воспаление, их назначает врач, но сейчас они также не всегда дают тот результат, которого ожидает врач (это о назначении этих препаратов амбулаторно).

8. Антикоагулянты — препараты для разжижения крови — важны при начале болезни, так и по завершению в течение длительного времени, потому что сейчас наблюдаем пациентов, у которых тромбы появляются через несколько месяцев после "ковида".

Врач дал совет, когда больным стоит задуматься о госпитализации:

"1. У вас упала сатурация ниже 92.

2. У вас не падает температура 6-7 дней, или появилась высокая температура с 8 дня или позже.

3. ЦРП выше 50.

4. Специфическое поражение на КТ — более 25%.

5. Резкое ухудшение самочувствия и выраженная слабость".

Напомним, врач Тарас Жиравецький назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта".

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