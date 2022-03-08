Как быстро пересечь границу: на каких пунктах пропуска самые маленькие очереди

Самые большие очереди на "Краковце" и "Шегинях".

За минувшие сутки, 7 марта, государственную границу Украины на западном участке пересекли около 132 тысяч человек и около 13 тысяч автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Пассажиропоток остался на уровне предыдущих суток, количество людей, ожидающих пересечение границы, несколько уменьшилось. Для тех, кто хочет поскорее уехать из Украины, пограничники рекомендуют воспользоваться пунктами пересечения на границе с Венгрией, они пока менее загружены (почти пустые), а также со Словакией и Молдовой.

По состоянию на 9:00 утра 8 марта перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины создавались следующие очереди:

Республика Польша:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 100 л/а, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 150 л/а, 0 пешеходов;

«Грушев» – 500 л/а, 100 пешеходов;

«Смольница» – 300 л/а, 70 пешеходов;

«Краковец» – 600 л/а, 1500 пешеходов;

«Шегини» – 620 л/а, 200 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Малый Березный» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 150 л/а, 0 пешеходов.

«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 15 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Лужанка» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 30 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

«Дьяково» – 10 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 150 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, по данным ООН, российское вторжение заставило покинуть Украину 1,7 млн граждан.