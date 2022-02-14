Как будет жить Львов в условиях чрезвычайной ситуации: Садовый рассказал

Как будет жить Львов в условиях чрезвычайной ситуации: Садовый рассказал

В медучреждениях увеличивают объем банка крови, запасаются лекарством и продуктами питания.

Во Львове провели внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за военной угрозы со стороны России.

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Как рассказал мэр Андрей Садовый на своем канале в Telegram, на заседании обсудили обеспечение бесперебойной жизнедеятельности города на случай чрезвычайной ситуации.

По его словам, власти города сейчас рассматривают разные возможности автономной подачи воды жителям львовской общины на случай полной остановки работы водопроводной сети.

Также в городе планируется обеспечить альтернативные источники электроэнергии для функционирования стратегических предприятий.

В то же время руководителям медучреждений дали задание увеличить объем банка крови и обеспечить его необходимое количество. Это касается и медикаментов, медицинских средств и продуктов питания.

Кроме того, в одной из больниц обустроят подземную операционную и палату стационарного лечения больных.

Также в городе пытаются привлечь альтернативные пути коммуникации с населением на случай, если традиционные средства связи будут отключены или будет отсутствовать электроэнергия.

В мэрии пообещали позже обнародовать более широкое разъяснение и план своих действий.

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