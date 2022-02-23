Как будет жить Львов в режиме чрезвычайной ситуации – Садовый рассказал

Мэр рассказал, что будет, если в городе исчезнут электроэнергия и вода.

Во Львове заранее начали подготовку к функционированию города в режиме чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал сегодня, 23 февраля, мэр Андрей Садовый, передает пресс-служба ЛГС.

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По его словам, в случае отсутствия электроэнергии в городе смогут подавать санитарный объем воды. А если не будет связи – будут делать уведомления.

"Впрочем, чем дольше люди сидят в Сетях, тем больше переживаний, поэтому нужно больше времени тратить на реальную работу. Мы должны быть готовы", — сказал городской голова.

Также мэр Львова отметил важность умения владеть оружием и оказывать первую домедицинскую помощь.

"В первую очередь, мы должны обеспечить функционирование города в этот непростой период. Должны быть в хорошем здоровье, потому что сегодня каждый день важен, и мы должны ценить этот момент жизни в мирном государстве и готовиться каждый день, чтобы быть сильнее. Поэтому военная подготовка, умение и владение оружием, оказание первой домедицинской помощи – это чрезвычайно важно. Кстати, это хорошее лекарство от стресса", — сказал Садовый.

Напомним, в Украине вводят чрезвычайное положение. Его хотят ввести во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.

Отметим, чрезвычайное положение — это временный правовой режим, предусматривающий ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего за соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

Во Львове учат, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций

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