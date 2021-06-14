Как будет работать центр вакцинации в Киеве на этой неделе

Причина изменений в графике работы центра — праздник.

На выходных 19-20 июня Центр вакцинации работать не будет — вместо этого люди смогут получить прививки 17-18 июня.

Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк, пишет РБК-Украина.

"В воскресенье 20 июня День медицинского работника. Каждый из них имеет право хотя бы в этот день отдохнуть. В четверг и пятницу 17-18 июня 15 бригад работать в МВЦ и 15 в районах города, они будут принимать точно так же, как и в выставочном центре ", — сказал Животенюк.

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Отмечается, что на выходных 26-27 июня в канун Дня Конституции, то пока информации о закрытии центра в эти дни нет, отметил координатор.

"Впервые об этом слышу. Думаю, это неправда", — рассказал Животенюк.

Напомним, что со вчерашнего дня в Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в Международном выставочном центре через сервис Helsi.me.

Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно зайти на сайт helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи будет направлено в SMS-сообщении, его нужно показать при входе в центр вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

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