Кадровые изменения в областных военкоматах: руководителем ТЦК и СП во Львове стал Герой Украины

41-летний полковник Чаюк принимал участие в АТО и ООС, а в апреле 2022 года получил звание Героя Украины.

Новым руководителем Львовского областного ТЦК и СП стал Герой Украины, заместитель командира 128 бригады, полковник Денис Чаюк. Это произошло после того, как президент Зеленский своим указом уволил всех предыдущих областных военкомов.

Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.

Пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП сообщила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залежный назначил нового главного военкома Львовской области. Им стал Денис Чаюк.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным был назначен начальником Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки — полковник Денис Чаюк", — говорится в сообщении.

Новый главный военком Львовщины Денис Чаюк: что о нем известно

41-летний Денис Чаюк был заместителем командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он участвовал в АТО и ООС, в частности, в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево.

24 февраля 2022 полномасштабную войну России против Украины встретил на полигоне в Днепропетровской области. Там вблизи места дислокации военных прилетели две вражеские ракеты.

25 февраля 2022 участвовал в боях под Мелитополем, прикрывая уход из города Нацгвардии, его группа сдерживала российские колонны.

Далее батальонная тактическая группа Чаюка отошла сначала на линию обороны Васильевка-Токмак, через двое суток — на линию Каменское-Орихов.

22 марта в Запорожье получил осколочное ранение ноги.

24 апреля 2022 года президент Зеленский своим указом удостоил Чаюка званием Героя Украины.

Проверка всех областных ТЦК в СП

Предыдущий руководитель Львовского областного ТЦК и СП Александр Тищенко потерял свой пост после масштабных проверок военкоматов в Украине.

Отметим, в августе 2023 года решением СНБО были приняты проверки всех областных ТЦК и СП. После этого президент Зеленский своим указом уволил всех глав областных военкоматов в Украине. Президент таким образом ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 августа 2023 года "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины". В начале августа 2023 года было открыто уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК и СП, а также объявлено 33 подозрения.

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