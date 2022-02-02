К Львовскому университете имени Франко присоединили другой ВУЗ: как будут учиться студенты

К Львовскому университете имени Франко присоединили другой ВУЗ: как будут учиться студенты

Студенты университета продолжат обучение.

В Украине реорганизовали Университет банковского дела и присоединили это учебное заведение к Львовскому национальному университету им. Ивана Франко.

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Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

Как говорится в документе, студенты Университета банковского дела продолжат обучение в ЛНУ им. И. Франко.

"Принять к сведению, что соискатели высшего образования и другие лица, обучающиеся в Университете банковского дела, продолжают обучение во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по избранным специальностям, уровням образования и источникам финансирования", — говорится в распоряжении Кабмина.

Отметим, что Университет банковского дела расположен во Львове и имеет подразделение в Черкассах, которое называется Черкасский учебно-научный институт.

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