К Львовскому университете имени Франко присоединили другой ВУЗ: как будут учиться студенты

Студенты университета продолжат обучение.
В Украине реорганизовали Университет банковского дела и присоединили это учебное заведение к Львовскому национальному университету им. Ивана Франко.
Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.
Как говорится в документе, студенты Университета банковского дела продолжат обучение в ЛНУ им. И. Франко.
"Принять к сведению, что соискатели высшего образования и другие лица, обучающиеся в Университете банковского дела, продолжают обучение во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по избранным специальностям, уровням образования и источникам финансирования", — говорится в распоряжении Кабмина.
Отметим, что Университет банковского дела расположен во Львове и имеет подразделение в Черкассах, которое называется Черкасский учебно-научный институт.
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