Изъяли "товар" на 3 миллиона гривен: в центре Львова задержали наркодилера

Во Львове, на улице Соломии Крушельницкой, была задержана женщина, которая распространяла наркотики и психотропы. Во время обыска у нее обнаружили запрещенные вещества стоимостью до 3 миллионов гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, к наркобизнесу причастна 32-летняя харьковчанка, проживающая в настоящее время во Львове. Женщина пересылала наркотики и психотропы в разные области. Ее задержали на улице Соломии Крушельницкой с поличным. У нее нашли коробку с зип-пакетами, обмотанными черной лентой.

Во время обыска в доме женщины следователи также обнаружили гашиш, каннабис, MDMA и наркосодержащие таблетки. А также электронные весы, зип-пакеты для фасовки и другие вещественные доказательства.

Женщину задержали, а также сообщили ей о подозрении за незаконное распространение и сбыт наркотиков. Ей грозит заключение сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают канал поступления наркотиков и других причастных к делу.

Напомним, в Запорожье задержали наркодилера и изъяли у него наркотики и психотропы на 1,5 миллиона гривен. 33-летний житель заказывал "товар" в соцсетях, получал его через почтовые отделения, фасовал в гараже и сбывал наркозависимым.

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