"Известно лишь о 350 таких случаях": во Львове прооперировали 4-летнего ребенка с редким недугом

Во Львове хирурги детской больницы святого Николая провели уникальную ортопедическую операцию 4-летнему мальчику из Запорожья с редким недугом – сращение костей предплечья. Пока известно лишь о 350 таких случаях.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Врачи вернули 4-летнему Артему возможность жить более самостоятельной жизнью. Мальчик с рождения не мог поворачивать ручки ладонями вверх. Ему было сложно играть со ровесниками. Более того, даже есть привычным образом мальчик не мог – из-за сросшихся костей ему было сложно поднести ко рту еду.

Из-за опасности постоянных ракетных обстрелов лечить ребенка в Запорожье родители не решались. За помощью семья обратилась к специалистам львовской детской больницы святого Николая.

Радиоульнарный синостоз – врожденный порок, при котором во время внутриутробного развития срастаются локтевые и лучевые кости предплечья. Такие пороки у детей важно оперировать в раннем возрасте.

Через шесть недель после операции мальчик может свободно играть игрушками. Ребенок уже правильно держит столовые приборы и без усилий может самостоятельно съесть конфету.

Напомним, в Киевской области врач во время операции забыла салфетку в теле 7-летнего мальчика.

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