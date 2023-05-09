Изнасилование 11-летнего мальчика во Львове: суд вынес приговор педофилу

Педофил после совершённого скрылся с места преступления, однако его задержали.

Во Львове к 13 годам лишения свободы приговорили педофила, который вблизи детской площадки изнасиловал 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в июне 2020 года мужчина пришел на детскую площадку и попросил помочь в обмен на сладости. Он заявил, что у него якобы сломался скутер.

Когда 11-летний мальчик согласился помочь взрослому, тот отвел его в кусты и изнасиловал. После этого педофил скрылся с места происшествия.

На суде мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

"В настоящее время принято решение о включении информации о осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Черкассах двое полицейских и их знакомый пригласили 17-летнюю девушку к себе в гости: там они поили несовершеннолетнюю и жестоко изнасиловали.

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