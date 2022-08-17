Изнасиловал и заставил перевести деньги: в центре Львова киевлянин поиздевался над женщиной

Мужчина изнасиловал и ограбил местную жительницу.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

Известно, что это произошло в июне в квартире в центре Львова. Там 25-летний житель Киева напал на владелицу дома. Мужчина сначала изнасиловал потерпевшую. Впоследствии он заставил ее сообщить ему пароль онлайн-банкинга и перевел себе средства потерпевшей. Впоследствии мужчина украл у женщины наличные деньги и личные вещи и скрылся.

Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 185 УК Украины. Дело правоохранители уже передали в суд.

Напомним, на Волыни 49-летний мужчина набросился на 18-летнюю девушку.

Читайте также: