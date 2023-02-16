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Избили и вывезли в неизвестном направлении: во Львове посреди улицы похитили иностранца (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Избили и вывезли в неизвестном направлении: во Львове посреди улицы похитили иностранца (фото)

Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Нападающим грозит до 5 лет тюрьмы.

Во Львове в среду, 15 февраля, четверо местных жителей посреди улицы избили и похитили 32-летнего иностранца. Злоумышленников задержали.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Инцидент произошел на улице Липинского. Местный житель, который был очевидцем происшествия, сообщил полиции, что посреди улицы четверо неизвестных избили прохожего, насильно посадили в машину и уехали в неизвестном направлении. Мужчина также передал правоохранителям информацию об автомобиле, на котором передвигаются злоумышленники и потерпевший.

© ГУ Национальной Львовской полиции
Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Полиция задержала нападающих и их жертву на улице Городоцкой во Львове. Подозреваемыми оказались четверо мужчин из Львовской области в возрасте 19-39 лет. Пострадавшим – 32-летний иностранец.

Полиция открыла производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Нападающим грозит до 5 лет лишения свободы.

© ГУ Национальной Львовской полиции
Фото: ГУ Национальной Львовской полиции

Напомним, во Львове правоохранители взяли под стражу 44-летнего местного жителя, совершавшего сексуальное насилие в отношении своей малолетней дочери.

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Дата публикации
Просмотры
585
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