Из золота и с редкими драгоценностями: ученые показали, как выглядела корона Даниила Галицкого

Ученые сделали 3D модель короны.
Из золота и с редкими драгоценностями. Ученые впервые воссоздали и показали, как могла выглядеть корона Даниила Галицкого, которого короновали в 13-м веке.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, за основу историки взяли отпечатки таможенных пломб того времени. Ученые сделали 3D модель короны.
На реконструкцию ушло более года. Говорят, что это наиболее точное изображение короны Даниила Галицкого. По их версии, корона трехуровневая, выполненная из золота и украшенная редкими в то время драгоценностями: сапфирами, рубинами, изумрудами и жемчугом.