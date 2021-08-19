Из золота и с редкими драгоценностями: ученые показали, как выглядела корона Даниила Галицкого

Из золота и с редкими драгоценностями: ученые показали, как выглядела корона Даниила Галицкого

Ученые сделали 3D модель короны.

Из золота и с редкими драгоценностями. Ученые впервые воссоздали и показали, как могла выглядеть корона Даниила Галицкого, которого короновали в 13-м веке.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, за основу историки взяли отпечатки таможенных пломб того времени. Ученые сделали 3D модель короны.

Новости Украины: ученые показали, как выглядела корона Даниила Галицкого

На реконструкцию ушло более года. Говорят, что это наиболее точное изображение короны Даниила Галицкого. По их версии, корона трехуровневая, выполненная из золота и украшенная редкими в то время драгоценностями: сапфирами, рубинами, изумрудами и жемчугом.

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