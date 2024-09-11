Из-за ветрянки годовалая девочка пережила остановку сердца: детали истории (фото)

Медики спасли годовалую Милану, которая чуть не умерла из-за ветрянки.

Ровенские и львовские медики спасли годовалую девочку, которая из-за ветрянки пережила остановку сердца, месяц находилась в коме, а ее мягкие ткани туловища повредились кое-где до костей.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

В конце июня мама Миланы заметила на теле дочери, которой тогда был 1 год и 9 месяцев, характерную для ветряной оспы сыпь. Педиатр из Ровенской области подтвердил диагноз. Во время осмотра ребенок чувствовал себя нормально, но уже через час его состояние резко ухудшилось, а кожа посинела.

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Милану доставили в больницу в Ровно уже с остановкой сердца. Медикам удалось реанимировать ребенка. Врачи неделю боролись за жизнь маленькой пациентки в отделении интенсивной терапии. После этого девочку в состоянии медикаментозной комы отправили во львовскую Детскую больницу Святого Николая.

Во Львове команда анестезиологов продолжила меры интенсивной терапии и через зонд питала истощенный организм высококалорийным и белковым питанием. В то же время хирурги чистили и лечили глубокие раны на теле ребенка. Это одно из возможных осложнений ветрянки – флегмона – гнойное воспаление мягких тканей. У Миланы раны кое-где уже достигали мышц и костей.

Хирург Лариса Шевченко объяснила, как обычная ветрянка могла привести к таким ужасным последствиям:

"Наша маленькая пациентка просто расчесала сыпь и в эти маленькие ранки проникли микробы. Такие воспалительные процессы могут очень быстро распространяться — всего за несколько часов. И могут приводить к таким очень сложным последствиям".

Во львовской больнице Милана пробыла в коме около трех недель. Когда ребенок пришел в себя, раны уже были достаточно чистыми для выполнения операций по закрытию дефектов. На поврежденные участки хирурги пересадили собственную кожу ребенка из левого бедра. Кожа прижилась. Впоследствии девочка стала самостоятельно есть и пить. А первые шаги после комы сделала с командой физических терапевтов.

На сегодняшний день Милана уже дома. В сентябре ей исполнится 2 года.

"Наши врачи настоятельно рекомендуют родителям прививать малышей от ветряной оспы. Эта вакцинация не входит в календарь обязательных прививок, но только она способна уберечь от возможных тяжелых последствий ветрянки", — призвали медики.

Годовалая девочка, пережившая остановку сердца / Фото: Facebook / Первое медицинское объединение Львова

Годовалая девочка, пережившая остановку сердца / Фото: Facebook / Первое медицинское объединение Львова

К слову, ранее сообщалось, что в течение лета в Свято-Михайловскую клиническую больницу Киева госпитализировали 17 пациентов с подтвержденным диагнозом лихорадка Западного Нила.

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