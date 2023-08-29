Из-за стресса теряла равновесие: в Охматдете заново научили ходить 2-летнюю девочку из Мариуполя.

Ребенок в начале войны два месяца просидел с мамой в подвале.

Из "Охматдета" выписали 2-летнюю Марианну из Мариуполя, которая в начале полномасштабной войны в течение двух месяцев жила в подвале и из-за стресса потеряла навыки ходьбы.

Об этом рассказали во Львовской областной детской больнице "Охматдет".

Девочка родилась и росла в Мариуполе. Первые два месяца полномасштабного вторжения в РФ семья жила в подвале дома. На улицу выходили редко, чтобы приготовить еду на открытом огне.

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"Однажды из-за мощной ударной волны колясочку с дочерью отбросило к стене. Марианна сильно ударилась головой. Она молчала и не выдавала никакой реакции целые сутки. Она заплакала вечером на следующий день", – рассказывает Мария о стрессе дочери.

В подвале у ребенка начались проблемы с желудком.

"Губы, пальчики синели, глаза закрывались. Она ни на что не реагировала", – добавляет Мария.

В результате семья решила эвакуироваться из города. Сначала поехала в Бердянск, а дальше – на Львовщину.

Двухлетняя Марианна из Мариуполя в больнице/Фото: ЛОДКЛ "Охматдет"

Когда медики обследовали девочку, у нее обнаружили нарушение равновесия, она не могла ходить и бегать, постоянно падала. Причиной утраты навыков ходьбы медики назвали стресс.

В течение года с Марианной работали физические терапевты, эрготерапевты, психологи, терапевт языка и речи.

Теперь ребенок может нормально ходить.

Напомним, в оккупированном Мариуполе умер годовалый ребенок из-за отсутствия оборудования и профессиональных врачей.

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