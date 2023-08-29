Из-за стресса теряла равновесие: в Охматдете заново научили ходить 2-летнюю девочку из Мариуполя.

Ребенок в начале войны два месяца просидел с мамой в подвале.
Из "Охматдета" выписали 2-летнюю Марианну из Мариуполя, которая в начале полномасштабной войны в течение двух месяцев жила в подвале и из-за стресса потеряла навыки ходьбы.
Об этом рассказали во Львовской областной детской больнице "Охматдет".
Девочка родилась и росла в Мариуполе. Первые два месяца полномасштабного вторжения в РФ семья жила в подвале дома. На улицу выходили редко, чтобы приготовить еду на открытом огне.
"Однажды из-за мощной ударной волны колясочку с дочерью отбросило к стене. Марианна сильно ударилась головой. Она молчала и не выдавала никакой реакции целые сутки. Она заплакала вечером на следующий день", – рассказывает Мария о стрессе дочери.
В подвале у ребенка начались проблемы с желудком.
"Губы, пальчики синели, глаза закрывались. Она ни на что не реагировала", – добавляет Мария.
В результате семья решила эвакуироваться из города. Сначала поехала в Бердянск, а дальше – на Львовщину.
Когда медики обследовали девочку, у нее обнаружили нарушение равновесия, она не могла ходить и бегать, постоянно падала. Причиной утраты навыков ходьбы медики назвали стресс.
В течение года с Марианной работали физические терапевты, эрготерапевты, психологи, терапевт языка и речи.
Теперь ребенок может нормально ходить.
Напомним, в оккупированном Мариуполе умер годовалый ребенок из-за отсутствия оборудования и профессиональных врачей.
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