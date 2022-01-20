Из-за сильного ветра и гололеда во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за сильного ветра и гололеда во Львовской области объявили штормовое предупреждение

I уровень опасности, желтый

Сегодня, 20 января, на территории Львовской области из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

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Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"По территории области и Львову 20 января на дорогах гололедица. Утром и днем порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, метели. I уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Сейчас во Львовской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 3-7 м/с, порывы 11-13 м/с. Температура воздуха от 2 до 5 градусов мороза.

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