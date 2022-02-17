Из-за сильного ветра более 160 сел и городов Львовской области остались без света

Более 220 работников восстанавливают электропитание во Львовской области.
Сегодня, 17 февраля, из-за сильных порывов ветра без света остались 162 населенных пункта Львовской области.
Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблененрго".
"По состоянию на 10:00 сегодня в результате стихии обесточены 32 линии электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и 12 частично, 93 населенных пункта полностью и 69 частично", — говорится в сообщении.
Без света остались населённые пункты в:
- Южном РЭС (Стрыйская, Дрогобычская, Бориславская, Сколевская част.);
- Карпатском РЭС (Старосамборская, Самборская, Турковская част.);
- Центральном РЭС (Жидачевская, Перемышлянская, Пустомытовская част.);
- Западном РЭС (Городоцкая, Мостиска, Жовковская част.);
- Восточном РЭС (Золочевская, Буская част.);
- ЛМЭМ (Жовковская, Пустомытовская част.).
Восстанавливают электропитание 52 бригады в составе 223 работников ЧАО "Львовоблэнерго". К аварийным работам задействовали 78 единиц техники.
Отметим, что 17 февраля синоптики прогнозируют во Львовской области порывы ветра до 25-30 м/с.
Напомним, на Закарпатье мощный ветер сорвал шифер на частных зданиях, антенны, а также из-за интенсивных осадков затопило сельские улицы. В связи с оттепелью и осадками в реках региона ожидается повышение уровня воды до 2 метров.
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