Из-за сильного ветра более 160 сел и городов Львовской области остались без света

Из-за сильного ветра более 160 сел и городов Львовской области остались без света

Более 220 работников восстанавливают электропитание во Львовской области.

Сегодня, 17 февраля, из-за сильных порывов ветра без света остались 162 населенных пункта Львовской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблененрго".

"По состоянию на 10:00 сегодня в результате стихии обесточены 32 линии электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и 12 частично, 93 населенных пункта полностью и 69 частично", — говорится в сообщении.

Без света остались населённые пункты в:

Южном РЭС (Стрыйская, Дрогобычская, Бориславская, Сколевская част.);

Карпатском РЭС (Старосамборская, Самборская, Турковская част.);

Центральном РЭС (Жидачевская, Перемышлянская, Пустомытовская част.);

Западном РЭС (Городоцкая, Мостиска, Жовковская част.);

Восточном РЭС (Золочевская, Буская част.);

ЛМЭМ (Жовковская, Пустомытовская част.).

Восстанавливают электропитание 52 бригады в составе 223 работников ЧАО "Львовоблэнерго". К аварийным работам задействовали 78 единиц техники.

Отметим, что 17 февраля синоптики прогнозируют во Львовской области порывы ветра до 25-30 м/с.

Напомним, на Закарпатье мощный ветер сорвал шифер на частных зданиях, антенны, а также из-за интенсивных осадков затопило сельские улицы. В связи с оттепелью и осадками в реках региона ожидается повышение уровня воды до 2 метров.

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