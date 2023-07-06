Из-за ракетного удара по Львову перекрыты улицы и изменено движение общественного транспорта

В городе перекрыто ул. Стрыйскую, из-за чего не будут курсировать ряд троллейбусных и автобусных маршрутов.

В результате ракетного удара по Львову 6 июля в городе были введены временные изменения в движении общественного транспорта и перекрыты некоторые улицы.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Заметим, что в городе перекрыта ул. Стрыйская от Монумента Славы к Центру обслуживания налогоплательщиков Львовской государственной налоговой инспекции.

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Во Львове не будут курсировать троллейбусы по маршруту 25 (пл. Петрушевича — автовокзал) до момента открытия проезда на ул. Стрыйский. Из-за перекрытого участка дороги могут быть осложнения с выпуском маршрутов 31 и 24.

Маршрутные автобусы 3А и 18 до момента открытия ул. Стрыйской будут осуществлять объезд по ул. Чмолы-ул.-Козельницкий-ул.-Франко.

Также известно, что во Львове перекрыты ул. Сахарова и ул. Княгини Ольги до ул. Стрыйской и ул. Героев Майдана в направлении ул. Стрыйской.

Что известно о ракетной атаке по Львову 6 июля

Российские захватчики атаковали Львов ракетами "Калибр" в ночь на 6 июля. Враг попал по объекту критической инфраструктуры и многоквартирному жилому дому. Разрушены квартиры на третьем и четвертом этажах в двух подъездах.

В результате атаки пока известно о четырех погибших. По данным горсовета, в больницы доставлены 13 человек, еще 21 пострадавшему оказали помощь на месте. Под завалами еще остаются люди, поэтому на месте идет поисково-спасательная операция.

Силам ПВО удалось уничтожить всего семь из десяти запущенных по Львову "Калибров".

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