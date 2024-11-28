Из-за паркоместа во Львове произошел скандал: пострадал ветеран войны

После замечания о неправильной парковке военного толкнули.
Автомобиль занял место для инвалидов, а ветеран с протезом подошел, чтобы сделать водителю замечание.
В ответ на это его толкнули – он чуть не упал, сообщает Четверта студія.
Как сообщили в издании, в машине, как выяснилось, была также мисс Львов-2021 – Николь Бенях. Девушка выбила телефон из рук львовянки, которая пыталась защитить военного.
Полиция попросила всех участников инцидента написать пояснительные.
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