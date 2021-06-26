Из-за непогоды поезда будуть опаздывать во Львов: названы маршруты

"Прикарпатский экспресс" изменит маршрут вокруг Львова.

В связи с сложными погодными условиями возможные опоздания поездов во Львов.

Об этом пишет "Укрзализныця"

Так, с задержкой отправились поезда:

№22 Трускавец — Харьков (задержка составила 1 час)

№3 Ужгород — Запорожье (задержка составила 28 минут);

№232 Ивано-Франковск — Геническ (задержка составила 52 минуты)

№ 110 Львов — Херсон (задержка составила 7 минут)

№ 749 Киев — Ивано-Франковск (задержка составила 1:00 40 минут).

Обратите внимание, что "Прикарпатский экспресс" изменит маршрут вокруг Львова на Подзамче — Подборцы — Дубляны вместо Пидзамче — Дубляны.

"Укрзализныця просит пассажиров не покидать своих мест в вагонах", — говорится в сообщении.

Добавим, что пока во Львове свирепствовал ураган, в Ровенской области — самая высокая пожарная опасность в лесах

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