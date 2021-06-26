Из-за непогоды поезда будуть опаздывать во Львов: названы маршруты

"Прикарпатский экспресс" изменит маршрут вокруг Львова.
В связи с сложными погодными условиями возможные опоздания поездов во Львов.
Об этом пишет "Укрзализныця"
Так, с задержкой отправились поезда:
- №22 Трускавец — Харьков (задержка составила 1 час)
- №3 Ужгород — Запорожье (задержка составила 28 минут);
- №232 Ивано-Франковск — Геническ (задержка составила 52 минуты)
- № 110 Львов — Херсон (задержка составила 7 минут)
- № 749 Киев — Ивано-Франковск (задержка составила 1:00 40 минут).
Обратите внимание, что "Прикарпатский экспресс" изменит маршрут вокруг Львова на Подзамче — Подборцы — Дубляны вместо Пидзамче — Дубляны.
"Укрзализныця просит пассажиров не покидать своих мест в вагонах", — говорится в сообщении.
Добавим, что пока во Львове свирепствовал ураган, в Ровенской области — самая высокая пожарная опасность в лесах