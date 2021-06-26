Категория
Львов
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Из-за непогоды поезда будуть опаздывать во Львов: названы маршруты

Из-за непогоды поезда будуть опаздывать во Львов: названы маршруты

УНИАН

"Прикарпатский экспресс" изменит маршрут вокруг Львова.

В связи с сложными погодными условиями возможные опоздания поездов во Львов.

Об этом пишет "Укрзализныця"

Так, с задержкой отправились поезда:

  • №22 Трускавец — Харьков (задержка составила 1 час)
  • №3 Ужгород — Запорожье (задержка составила 28 минут);
  • №232 Ивано-Франковск — Геническ (задержка составила 52 минуты)
  • № 110 Львов — Херсон (задержка составила 7 минут)
  • № 749 Киев — Ивано-Франковск (задержка составила 1:00 40 минут).

Обратите внимание, что "Прикарпатский экспресс" изменит маршрут вокруг Львова на Подзамче — Подборцы — Дубляны вместо Пидзамче — Дубляны.

"Укрзализныця просит пассажиров не покидать своих мест в вагонах", — говорится в сообщении.

Добавим, что пока во Львове свирепствовал ураган, в Ровенской области — самая высокая пожарная опасность в лесах

Львов затопило: страшный ливень превратил дороги города в реки

Львов затопило: страшный ливень превратил дороги города в реки

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 