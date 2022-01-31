Из-за мощного ветра почти 100 сел и городов Львовской области остались без света

Из-за мощного ветра почти 100 сел и городов Львовской области остались без света

197 коммунальщиков пытаются возобновить поставки электроэнергии.

Сегодня, 31 января, по состоянию на 10:00 утра во Львовской области из-за сильных порывов ветра без электроэнергии остались почти 100 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго".

Сейчас 46 аварийных бригад, в состав которых входят 197 коммунальщиков, с помощью 69 единиц техники устраняют повреждения в электросетях. В результате непогоды обесточены 14 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и 20 частично, 46 населенных пунктов полностью и 47 частично в:

Восточном РЭС (Золочевская, Бродовская, Буская части);

Западном РЭС (Городоцкая, Яворовская, Жовковская, Мостиская части);

Южном РЭС (Стрыйская, Дрогобычская, Бориславская, Сколевская части);

Северном РЭС (Красноградско-Сокальская, Каменка-Бугская, Радеховская части);

Центральном РЭС (Пустомытовская, Перемышлянская части);

Карпатском РЭС (Старосамборская, Самборская части).

Также коммунальщики предупреждают, что порывы ветра 15-20 м/с ожидаются во Львовской области и сегодня в течение дня.

"Будьте осторожны, когда выходите на улицу: держитесь подальше от линий электропередач, рекламных щитов, деревьев; не паркуйте рядом с ними авто. Напоминаем, что к месту обрыва провода линии электропередачи нельзя приближаться на расстояние менее восьми метров. Отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом" — сведите ступни ног вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли, и передвигайтесь мелкими скользящими шагами", — говорится в сообщении.

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