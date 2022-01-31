Из-за масштабного ДТП заблокирована трасса: на въезде во Львов столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие (фото, видео)

Из-за масштабного ДТП заблокирована трасса: на въезде во Львов столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие (фото, видео)

В полиции опубликовали видео момента аварии.

Вблизи села Сокильники, что на въезде во Львов, в понедельник, 31 января, произошло масштабное ДТП. Из-за столкновения трех автомобилей движение по трассе заблокировано.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"Вблизи села Сокильники произошло ДТП с пострадавшими с участием трех транспортных средств. Патрульные организовали реверсное движение. Учтите эту информацию при планировании маршрута", — говорится в сообщении.

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

На месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают причины аварии. Также стражи порядка опубликовали видео момента ДТП.

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