Из-за масштабного ДТП заблокирована трасса: на въезде во Львов столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие (фото, видео)

В полиции опубликовали видео момента аварии.
Вблизи села Сокильники, что на въезде во Львов, в понедельник, 31 января, произошло масштабное ДТП. Из-за столкновения трех автомобилей движение по трассе заблокировано.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
"Вблизи села Сокильники произошло ДТП с пострадавшими с участием трех транспортных средств. Патрульные организовали реверсное движение. Учтите эту информацию при планировании маршрута", — говорится в сообщении.
На месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают причины аварии. Также стражи порядка опубликовали видео момента ДТП.
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