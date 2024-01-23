Из-за хакерской атаки во Львове целый микрорайон оказался без тепла и горячей воды

Вернуть отопление и горячую воду в дома львовян обещают к вечеру.

Во Львове микрорайон Сыхив 23 января остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на КП "Львовтеплоэнерго".

Об этом сообщили в пресс-службе "Львовтеплоэнерго".

По информации коммунального предприятия, в результате хакерской атаки была нарушена система управления теплоснабжением.

"Продолжаются работы по восстановлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сыхив. Ориентировочный срок восстановления 21:00." – проинформировали во "Львовтеплоэнерго".

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В то же время во Львовском горсовете сообщили, что в ночь на 23 января произошел сбой в работе системы теплоснабжения "Львовтеплоэнерго". В результате остановились 324 индивидуальных тепловых пункта Сыхова.

"По состоянию на 9:30 час. 175 ИТП работники предприятия уже запустили в работу. До конца дня планируют полностью возобновить подачу тепла и горячей воды", — отметили в горсовете.

К слову, в результате ракетных ударов по Харькову 23 января без электроэнергии оказались 11 тыс. потребителей. В части домов также пришлось отключить отопление и газ.

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