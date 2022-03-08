Из Великобритании в Украину прибыл медик, чтобы спасать жизни

Медик приехал в Украину из Лондона.

В Украину прибыл медик из Великобритании, чтобы помогать лечить раненых во время войны.

Об этом написал местный житель Виктор Громовой.

"Этого парня только что встретили в центре Львова. Он — английский медик. Проехал 3500 км. Спрашивают: кто ты? Откуда? Хочешь кофе? В туалет? Может спать? Кушать? Куда едешь? Говорит: хочу кофе, хочу в туалет, приехал из Лондона, еду в Киев спасать людей… Ну как они могут нас победить со своими демотивированными "зелеными недочеловечками"?! Сюда же теперь прибывают пассионарные личности со всего мира", — отметил местный.

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