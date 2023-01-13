Из Украины за прошедшие сутки выехали более 40 тысяч человек: где сегодня очереди на границах

Из Украины за минувшие сутки выехали на 6 тысяч человек больше, чем вернулось из-за границы.

За прошедшие сутки 12 января западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 78 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств. Сегодня, 13 января, самые большие очереди зафиксированы на украинско-польской границе.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 42 тысячи человек. 27 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Одновременно в Украину за минувшие сутки прибыли 36 тысяч человек, 32 тысячи из них – украинцы.

За это время было оформлено 79 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 13 января очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 0 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, СБУ разоблачила в Запорожской, Закарпатской и Львовской областях три канала незаконного выезда мужчин за границу.

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