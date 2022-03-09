Из Украины в Польшу вывезли еще более 70 онкобольных детей

Из Украины в Польшу вывезли еще более 70 онкобольных детей

Больных детей, вынужденно покинувших свои дома из-за нападения России, госпитализировали в Польшу.

Из Львова в Польшу вывезли еще более 70 детей с онкологическими заболеваниями. За последнюю неделю это уже третий выезд тяжелобольных детей на дальнейшее лечение за границу.

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Как сообщили в пресс-службе Ливской ОГА, большинство пациентов этого гуманитарного конвоя эвакуированы из областей Украины, где продолжаются активные боевые действия — из Киева, Харькова, Запорожья, Винницы, Днепра, Одессы, Николаева.

"В Польшу отправились автобусы с более чем 70 детьми с онкологическими, орфанными (редкими) и другими тяжелыми заболеваниями. С ними едут опекуны, в общей сложности более 200 человек", — рассказали в ЛОГА.

Сопровождать больных детей разрешили их матерям или бабушкам.

фото/ЛОДА

Для тяжелых пациентов выделили специальный медицинский транспорт. Медики сопровождали группу до границы, чтобы передать маленьких пациентов польским коллегам.

"Мы ежедневно принимаем детей из Киева, Харькова, Чернигова и других городов и поселков Украины, вынужденно покидающих свой дом. Пациентам с онкопатологией жизненно необходимо получать вовремя медикаменты и точно соблюдать сроки протоколов терапии. Поэтому родители детей принимают тяжелое решение и отправляются за границу, чтобы не допустить прерывания лечения", – рассказал руководитель Клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга в ЗУСДМЦ Роман Кизима.

Тех детей, которым могут обеспечить лечение во Львове, оставляют в Украине.

"Часто дети приезжают очень уставшие и напуганные. Мы стараемся их успокоить, осматриваем и оказываем необходимую медицинскую помощь. Те детки, которым мы можем обеспечить лечение в нашей больнице, остаются во Львове. Остальные, которым прежде всего нужно непрерывное лечение (без отключения от системы) или те услуги, которые остановлены в нашем Центре в связи с войной, продолжат лечиться в зарубежных клиниках", — отметил завкафедры детской хирургии ЛНМУ им. Данила Галицкого Андрей Кузик.

Сейчас дети направляются в клиники Жешува, Варшаву, Краков. Дальше при необходимости пациентов будут принимать и медицинские учреждения других стран – Италии, Франции, Германии.

Напомним, двое тяжелораненых детей из Бучи умерли, потому что российские оккупанты не дали возможности каретам скорой их вывезти в "Охматдет".

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