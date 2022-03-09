Из Украины в Польшу вывезли еще более 70 онкобольных детей

Больных детей, вынужденно покинувших свои дома из-за нападения России, госпитализировали в Польшу.
Из Львова в Польшу вывезли еще более 70 детей с онкологическими заболеваниями. За последнюю неделю это уже третий выезд тяжелобольных детей на дальнейшее лечение за границу.
Как сообщили в пресс-службе Ливской ОГА, большинство пациентов этого гуманитарного конвоя эвакуированы из областей Украины, где продолжаются активные боевые действия — из Киева, Харькова, Запорожья, Винницы, Днепра, Одессы, Николаева.
"В Польшу отправились автобусы с более чем 70 детьми с онкологическими, орфанными (редкими) и другими тяжелыми заболеваниями. С ними едут опекуны, в общей сложности более 200 человек", — рассказали в ЛОГА.
Сопровождать больных детей разрешили их матерям или бабушкам.
Для тяжелых пациентов выделили специальный медицинский транспорт. Медики сопровождали группу до границы, чтобы передать маленьких пациентов польским коллегам.
"Мы ежедневно принимаем детей из Киева, Харькова, Чернигова и других городов и поселков Украины, вынужденно покидающих свой дом. Пациентам с онкопатологией жизненно необходимо получать вовремя медикаменты и точно соблюдать сроки протоколов терапии. Поэтому родители детей принимают тяжелое решение и отправляются за границу, чтобы не допустить прерывания лечения", – рассказал руководитель Клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга в ЗУСДМЦ Роман Кизима.
Тех детей, которым могут обеспечить лечение во Львове, оставляют в Украине.
"Часто дети приезжают очень уставшие и напуганные. Мы стараемся их успокоить, осматриваем и оказываем необходимую медицинскую помощь. Те детки, которым мы можем обеспечить лечение в нашей больнице, остаются во Львове. Остальные, которым прежде всего нужно непрерывное лечение (без отключения от системы) или те услуги, которые остановлены в нашем Центре в связи с войной, продолжат лечиться в зарубежных клиниках", — отметил завкафедры детской хирургии ЛНМУ им. Данила Галицкого Андрей Кузик.
Сейчас дети направляются в клиники Жешува, Варшаву, Краков. Дальше при необходимости пациентов будут принимать и медицинские учреждения других стран – Италии, Франции, Германии.
Напомним, двое тяжелораненых детей из Бучи умерли, потому что российские оккупанты не дали возможности каретам скорой их вывезти в "Охматдет".
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