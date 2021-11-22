Из трех детей осталась одна: во Львовской области в ДТП погибла 15-летняя девочка, мать требует наказать виновного

Ольга Довжинская утверждает, что расследование дела о ДТП затягивается.

Вблизи села Попели Бориславской общины Львовской области 24 августа в ДТП погибла 15-летняя Надежда. Мать девушки Ольга Довжинская считает, что дело специально затягивают и требует наказать виновного в смерти ее дочери.

Об этом она рассказала газете drogmedia.net.ua.

Женщина рассказала, что она потеряла уже второго ребенка. Ранее из-за тяжелой болезни скончался ее 11-летний сын, затем в ДТП погибла 15-летняя Надежда. У женщины из троих детей осталась только 11-летняя дочь.

"Если бы Надю хотел забрать Господь, она бы отошла во сне или от болезни, а мою Надежду убили", — убеждена Ольга.

Семья Довжинских проживает в селе Ясеница Сельная. В День Независимости 15-летняя Надежда попросила родителей отпустить ее на празднование в Борислав. Туда она уехала со своей двоюродной сестрой и еще тремя парнями. Обратно компания остановила такси и уехала домой. Однако в 4 километрах от дома Надежды в такси врезался Volkswagen Passat, за рулем которого по данным полиции был нетрезвый 19-летний парень. Также у виновника ДТП никогда не было водительского удостоверения. На месте аварии погиб таксист, 20-летний пассажир и 15-летняя Надежда.

Мать Надежды Ольга вспоминает, что в ночь трагедии ей позвонила по телефону ее сестра и рассказала об аварии. Приехав на место ДТП, женщина увидела там тело своей дочери.

"Приближаясь к месту трагедии я увидела, что там мой ребенок лежит. Эта жуткая картина в ярком свете прожекторов пожарного авто каждый день предстает перед моими глазами. Надя умерла на руках у одного из ребят, случайно ставшего свидетелем аварии. Теперь я дважды в день езжу на работу по дороге смерти моего ребенка", — вспоминает Ольга Довжинская.

Мать девушки рассказала, что семья подозреваемого в ДТП не извинилась за трагедию. Они утверждают, что их сын на момент аварии был трезв.

Ольга Довжинская рассказывает, что ее семья тяжело переживает смерть 15-летней Нади. Из-за трагедии недавно умер ее свекор. Также усопшая часто снится ее 11-летней дочери.

"Младшей сестре снится, что Надя заблудилась в лесу. После смерти Нади в ее дневниках мы прочитали множество планов на ближайшее время и на далекое будущее. Как-то снилось, что сидела на кровати в тапочках, которые мы уложили в гроб. У ребенка постоянный страх. Мне приснилась только раз – просила вышиванку… Вскоре после этого умер свекор, которого очень подкосило это горе, так что мы поставили вышиванку ему в гроб", — говорит мать девушки.

Ольга Довжинская утверждает, что расследование дела о ДТП затягивается. По ее словам, после аварии 19-летний водитель месяц пробыл в больнице.

"Пострадавший в этом ДТП парень – ему кишечник зашивали, у него легкие пробиты были, и он скорее выписался, чем этот с переломом. Уже третий месяц пошел, но дело почему-то дальше не двигается, эта тишина очень тревожит", — говорит женщина.

Мать, погибшей девушки, отмечает, что она будет бороться за справедливость, чтобы виновник аварии больше не убил ни одного человека.

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