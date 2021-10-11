Из окон выбивался дым: житель Львовской области сгорел заживо во время пожара (фото)

Чрезвычайники обнаружили мужчину уже мертвым.
В воскресенье, 10 октября, в г. Глиняны на ул. Львовской, 73 Львовского района во время пожара в жилом доме погиб мужчна. Сообщении о возгорании поступило в Службу спасения в 22:17.
"На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон дома выбивался дым. Спасатели включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания", — рассказали в ГСЧС Львовщины.
Чрезвычайники локализовали пожар в 23:15 и полностью ликвидировали в 23:52. На месте возгорания обнаружили тело 58-летнего мужчины.
Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 30 кв.м, повредил крышу, перекрытия и стены. К ликвидации пожара привлекли 7 пожарных и 2 единицы спецтехники.
Обстоятельства происшествия и причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, в киевской многоэтажке вспыхнул пожар: чрезвычайники столкнулись со сложностями, но спасали детей.