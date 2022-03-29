«Из огня к жизни»: во Львове открыли выставку фото 11 будущих мам, сбежавших из горячих точек Украины

В настоящее время роженицы находятся во Львовском областном перинатальном центре.

Во Львове 29 марта презентовали фотовыставку «Из огня к жизни», передает Департамент по вопросам культуры, национальностей и религий.

В парке на Валах можно увидеть фотоработы, моделями для которых стали 11 молодых женщин от 21 до 36 лет. Это будущие матери, которые сбежали с горячих точек Киевщины, Харьковщины, Житомирщины, Сумщины, Луганщины и т.д. Кто-то уже родил, а кто-то только ждет пополнения.

«Из огня в жизнь» – именно так назвали фотопроект. Женщины символически окутаны желто-голубым флагом с младенцем на руках, как оберег и гарантия к безопасной жизни.

«Во многих роддомах Украины, в областях, где идут ожесточенные бои, элементарно нет надлежащих средств для матери и младенца. Женщины рожают в условиях, которые им диктовала война. Эта художественная фотовыставка призвана показать суперсилу, которой владеют украинские женщины. Их мужчины сейчас на передовой, ведь они должны для кого бороться и жить», – рассказала куратор проекта Кристина Береговская.

На Львовщину все добирались с трудом – десятки остановок, несколько суток в пути, без каких-либо гарантий безопасности. Бывали случаи, когда неподалеку от автомобилей пролетали ракеты и были слышны выстрелы.

«Мы прекрасно знаем, в каких условиях сейчас приходится рожать украинским девушкам – под звуки сирен и выстрелов в укрытиях. Каждая эта фотография показывает отдельную личную историю. Однако есть то, что их объединяет – мужество и непреодолимое желание всеми силами защитить своего ребенка», — отметил начальник Львовской ОВ Максим Козицкий.

Истории женщин разные.

Например, молодая мама Людмила из Киева назвала свою дочь Джавелиной в честь противотанкового ракетного комплекса, помогающего нашим защитникам. Мама Ольга родила свою Николь в канун фотосъемки. Также есть молодая мама из Москвы, которая влюбилась в украинского парня. Сначала она переехала в Киев, а уже потом во Львовскую область, где активно изучает украинский язык.

Художественную фотовыставку организовали совместно с Львовской ОВА, ЮНИСЕФ и Львовским областным перинатальным центром.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил 29 марта с обращением перед парламентом Дании. Среди прочего, он отметил, что интенсивность и жестокость боевых действий, ведущихся против Украины, вышли на уровень даже выше, чем это было во время Второй мировой войны. Наиболее разрушительной войны для Европы.