Из Львова начал курсировать инклюзивный пригородный электропоезд: как он выглядит (фото)

Из Львова начал курсировать инклюзивный пригородный электропоезд: как он выглядит (фото)

Поезд приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров.

Сегодня, 19 ноября, после капитального ремонта отправился в свой первый рейс инклюзивный пригородный электропоезд Львов – Сянки – Львов. Он будет курсировать ежедневно.

"Маршрут для электропоезда, приспособленный для перевозки маломобильных групп пассажиров, выбран не случайно. Станция "Сянки" расположена в 2 км от села Яворов Турковского района, где функционирует уникальный Западный реабилитационно-спортивный центр", — рассказали в пресс-службе "Укрзализныци".

Укрзализныця

Электропоезд будет курсировать ежедневно, отправление из Львова в 09:25 и прибытие на станцию "Сянки" в 13:50.

Обратно от станции "Сянки" поезд отправляется в 14:50 и прибывает во Львов в 19:26.

Укрзализныця

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