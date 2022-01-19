Из кабинета судьи во Львове украли 120 тыс. долларов: СМИ узнали подробности

В суде и полиции сумму не называют.

Во Львове в ночь на 18 января ограбили кабинет судьи Западного апелляционного хозяйственного суда. Из сейфа, по данным СМИ, украли 120 тысяч долларов.

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Об этом сообщает "Высокий замок" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, мужчина через окно пробрался в кабинет судьи. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Он взломал сейф и украл 120 тыс. долларов. Источники издания в полиции сообщают, что вор обокрал судью всего за 8 минут.

Во Львове злоумышленники обворовали Апелляционный хозяйственный суд | Новости Украины

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, злоумышленник, вероятно, сначала взобрался на кондиционеры на первом этаже и залез на второй. По информации ТСН из собственных источников, вор действительно мог украсть немалую сумму средств. Также в суде теперь проводят инвентаризацию, не похитил ли он и дела, которые там были.

Как сообщили в среду, 19 января, в пресс-службе Западного апелляционного хозяйственного суда, все похищенное было личной собственностью служителя Фемиды, и это было указано в его декларации. В пресс-службе суда не сообщили, сколько средств украли у их работника.

В полиции Львовской области факт кражи подтвердили, однако не сообщили деталей.

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