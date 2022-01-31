Из дома выбивался дым: возле Львова в пожаре погибли два человека

Трагедия произошла в Брюховичах.
В воскресенье, 30 января, в селе Брюховичи, что вблизи Львова, в результате пожара в частном доме погибли два человека. Возгорание случилось на ул. Под Осовой, 3, в кирпичном жилом доме размером 18×12м.
Об этом сообщила пресс служба ГСЧС во Львовской области.
"На момент прибытия спасателей к месту происшествия из здания выбивался дым. Пожарные включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания", — говорится в сообщении.
Пожар спасатели погасили в 09:08, а на месте происшествия обнаружили двух погибших.
Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 8 кв. м.
Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
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