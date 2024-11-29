Исторический день для Львовщины: в ОВА сделали заявление о Московском патриархате

Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины Московского патриархата. До начала российской агрессии в 2014 году в регионе было 66 таких религиозных общин.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Сегодня исторический день для Львовщины – регион очистился от религиозных общин, подчиняющихся московскому патриархату", – говорится в заявлении главы ОВА.

Он отметил, что Львовская область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной "религиозной общины РПЦвУ".

Как сообщил Козицкий, до начала российской агрессии против Украины в 2014 году во Львовской области было 66 религиозных общин Московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года таких общин было 54.

За время полномасштабной войны 27 общин присоединились к Православной церкви Украины, еще 27 прекратили деятельность по собственному руководству.

Глава Львовской ОВА выразил надежду, что общин МП не останется и в других областях Украины.

"Искренне надеюсь, что религиозные общины московского патриархата в других областях нашего государства не будут ждать реализации норм Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", а наконец-то разорвут связи со структурой кровавых московских попов", — говорится в заявлении Козицкого.

К слову, по результатам сентябрьского опроса Киевского международного института социологии, более 80% граждан поддерживают запрет Русской церкви в Украине.

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