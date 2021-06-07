"Испытание здравого смысла": стало известно, зачем по центру Львова носили обнаженную девушку в гробу

Совладелец галереи анонсировал новые провокационные художественные события.

Центром Львова накануне пронесли обнаженную девушку в гробу. Организаторами перформанса оказалась местная галерея, которая захотела привлечь к себе внимание.

Об этом в Facebook сообщили организаторы мероприятия, опубликовав видео подготовки перформанса.

В комментарии львовскому изданию galnet.fm соучредитель галереи Олег Герда объяснил, что концепцией этого действа является "жизнь и свобода, победа над границами и смертью". Он также добавил, что это было "испытание здравого смысла и границ терпения общественности".

Кроме того Олег Герда сообщил, что его галерея закрывается из-за карантина, повышение стоимости аренды. Также владельцам помещения в центре Львова местные священники жаловались на гроб, который Олег Герда купил на свой день рождения и экспонировал в галерее.

Олег Герда анонсировал новые провокационные художественные события во Львове по случаю закрытия галереи.

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