Ищут уже четыре дня: во Львове загадочно исчезла 13-летняя девушка

Девушка считается без вести пропавшей.

Во Львове уже четыре дня разыскивают 13-летнюю Снежану Ярмашову. Девушка еще 4 октября вышла из дома, пока ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным полиции, девушка 4 октября вышла из дома и с тех пор не выходила на связь с родными. По состоянию на 8 октября о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы девушки: рост 160-165 сантиметров, лицо овальное, глаза зеленые, нос прямой, волосы русые. Среднего телосложения. Из особых примет — у нее родинка на щеке. На момент исчезновения была одета в свитер и джинсы.

"Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение пропавшей, просим заявить по телефону 0679009846 или на оперативную линию 102", — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области собака нашел 10-летнего мальчика, который ушел из дома.

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