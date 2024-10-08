Инсульт в первую неделю жизни: во Львове хирурги провели операцию и спасли младенца

Чтобы спасти малыша весом всего в 2,5 кг, нейрохирурги выполнили новорожденному операцию на головном мозге.

Во Львове нейрохирурги сделали операцию на головном мозге новорожденному ребенку, у которого произошел инсульт.

Мальчик Дениско родился на две недели раньше планировавшегося с воспалением легких. Еще через несколько дней, во время УЗИ, медики обнаружили, что у малыша произошло кровоизлияние в мозг, то есть инсульт. Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

Когда у ребенка начал проявляться отек, его срочно направили к нейрохирургам Детской больницы Святого Николая.

Медики диагностировали малышу гидроцефалию, которую в народе называют "водянкой головного мозга". Это внутричерепное скопление спинномозговой жидкости, без вмешательства неизбежно приводит к повреждению органа.

Нейрохирурги решили немедленно оперировать Дениску, хотя мальчику тогда не было и месяца, а весил он всего 2,5 килограмма.

После двух операций малышу стало лучше, но он еще некоторое время должен находиться в больнице с мамой. От появления мальчика на свет прошло более двух месяцев, но дома они еще не были, рассказали в больнице.

Дениска с мамой и своими спасателями / Фото: Первое медицинское объединение Львова

Больница также открыла сбор на новый нейроэндоскоп, поскольку аппарат, с помощью которого оперировали Дениска, "за годы работы уже почти полностью исчерпал свой ресурс".

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что из-за войны и стресса инсульты в Украине значительно "помолодели".

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