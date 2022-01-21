Инфицированных коронавирусом во Львове и области все больше: статистика на 21 января

В городских ковид-больницах находятся 304 пациента.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 21 января, продолжает увеличивать темпы распространения.
Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже подтверждено 232 993 случая заражения коронавирусом, из них 6 130 - летальные.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"За минувшие сутки лабораторные центры провели провели 4348 ПЦР-тестов. Следовательно, 1989 – положительные, из них львовян – 894", – рассказали в горсовете.
Всего в стационарах находятся 304 пациента: в 277 из них COVID-19, 23 – в реанимации, 23 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки в медучреждения поступил 71 человек, (из которых вакцинированных – 11), выписано – 20, умерло – 8.
Из них:
- в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 23 больных (не вакцинировано), никого не выписано, никто не умер.
- в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 37 больных (из них вакцинированных – 7), выписано – 14, умерло – 7.
- в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 11 больных (из них вакцинированных – 4), выписано – 6, никто не умер.
- в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) никто не поступил, никого не выписано, умер – 1.
Вчера, 20 января, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 4378 ПЦР-тестов. Следовательно, 1440 – положительные, из них львовян – 763.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.
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