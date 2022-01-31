Имел 100% поражение легких: в больнице скончался 20-летний студент из Львовской области

В университете выразили соболезнования семье и близким умершего Василия Ромахи.
В Тернополе скончался 20-летний студент из Новой Каменки Львовской области Василий Ромах. Парня госпитализировали с высокой температурой в одну из местных больниц, где через несколько дней он скончался.
Как пишет ZAXID.NET, около полутора недель назад студент второго курса исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета заболел якобы обычной простудой. За несколько дней до госпитализации у него была высокая температура, а уже в больнице у него диагностировали 100% поражение легких.
Как рассказал декан исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета Владимир Мисько, парень активно участвовал в студенческой жизни.
"Нам всем жаль, что такой молодой человек ушел из жизни так рано. Предварительно врачи говорят, что его внезапная смерть могла быть вызвана как следствие от "ковида". Кроме того, у него была диагностирована редкая болезнь легких", — сказал Владимир Мисько.
Пока официальной информации о том, что 20-летний Василий умер в результате коронавируса — нет.
В университете выразили соболезнования семье и близким умершего юноши.
"Василий был чрезвычайно любознательным, интересным, умным студентом, со смелой жизненной позицией, неординарный, активный в общественных мероприятиях на факультете. Один – из лучших наших студентов. Эта неожиданная потеря принесла много печали в студенческий и преподавательский коллектив факультета и университета", — отметили в администрации учебного заведения.
Похоронят Василия Ромаху в его родном селе во Львовской области.
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