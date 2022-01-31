Имел 100% поражение легких: в больнице скончался 20-летний студент из Львовской области

В университете выразили соболезнования семье и близким умершего Василия Ромахи.

В Тернополе скончался 20-летний студент из Новой Каменки Львовской области Василий Ромах. Парня госпитализировали с высокой температурой в одну из местных больниц, где через несколько дней он скончался.

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Как пишет ZAXID.NET, около полутора недель назад студент второго курса исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета заболел якобы обычной простудой. За несколько дней до госпитализации у него была высокая температура, а уже в больнице у него диагностировали 100% поражение легких.

Как рассказал декан исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета Владимир Мисько, парень активно участвовал в студенческой жизни.

"Нам всем жаль, что такой молодой человек ушел из жизни так рано. Предварительно врачи говорят, что его внезапная смерть могла быть вызвана как следствие от "ковида". Кроме того, у него была диагностирована редкая болезнь легких", — сказал Владимир Мисько.

Пока официальной информации о том, что 20-летний Василий умер в результате коронавируса — нет.

В университете выразили соболезнования семье и близким умершего юноши.

"Василий был чрезвычайно любознательным, интересным, умным студентом, со смелой жизненной позицией, неординарный, активный в общественных мероприятиях на факультете. Один – из лучших наших студентов. Эта неожиданная потеря принесла много печали в студенческий и преподавательский коллектив факультета и университета", — отметили в администрации учебного заведения.

Похоронят Василия Ромаху в его родном селе во Львовской области.

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