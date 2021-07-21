Играли в комнате: под Львовом 7-летнему мальчику из-за взрыва петарды оторвало пальцы на левой руке

Играли в комнате: под Львовом 7-летнему мальчику из-за взрыва петарды оторвало пальцы на левой руке

Мать ребенка услышала взрыв и вызвала медиков.

В селе Зимняя Вода, под Львовом, во вторник, 20 июля, 7-летнему мальчику из-за взрыва петарды оторвало почти все пальцы на левой руке.

Об этом сообщил заведующий ожогового отделения 8 городской клинической больницы Львова Василий Савчин, пишет zaxid.net.

Мальчика вечером срочно госпитализировали в больницу. Ночью ему сделали операцию. По словам медика, ребенку полностью оторвало 3 пальца и частично 2 на левой руке. Впереди мальчика ждет еще много операций.

Мать пострадавшего рассказала, что услышала взрыв в комнате сына и сразу туда прибежала. Она увидела окровавленную руку ребенка и вызвала скорую.

Заведующий сектором по чрезвычайным ситуациям Зимноводивськой ТГ Назар Олиярник сообщил, что детей в комнате было двое. Они либо играли или разбирали неизвестный предмет, когда произошел взрыв. Источники в правоохранительных органах сообщили, что в руках у ребенка взорвалась петарда.

Напомним, во Львовской области кобыла откусила щеку 5-летней девочке.

Новости Украины: в Одесской области ученику оторвало палец во время урока из-за взрыва петарды

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку