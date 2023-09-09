"Ху**во ты воевал": во Львове мужчина набросился на военного на дороге — видео

Во Львове местный житель набросился с бранью на украинского военного.
Во Львове произошел скандал с участием военного и местного жителя, набросившегося на защитника из-за конфликта на дороге.
Соответствующее видео было распространено в Сети.
Так, львовянин обвинил солдата Вооруженных сил Украины в якобы нарушении ПДД и заявил, что тот плохо воюет.
"Ты, что, военный? Ху**во ты воевал. Если бы ты не был военный, я бы тебе, бл*ть…", – предъявил мужчина военному.
Напомним, на Львовщине судят офицера, избившего военного: что ему грозит.
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