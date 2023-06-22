Хотели создать "республику Галичина" и присоединить к Польше: как во Львове годами работали агенты России

Во Львове судят бывшую главу запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ" Инну Иваночко. Следствие считает, что с 2015 года она активно сотрудничала с Россией, распространяла фейки о нашем государстве и вместе с сообщниками хотела, чтобы западные области отделились от Украины.

Об этом пишет "Судебный репортер".

У Львовянки был позывной "Инга"

Издание отмечает, что суд над подозреваемой проходит в открытом режиме. В ходе суда прокурор Андрей Никеруй сообщил, что Инна Иваночко сотрудничала с российскими спецслужбами с 2015 года, у нее был позывной "Инга". Жительница Львова распространяла ложь об Украине до февраля 2022 года.

Свою вину подозреваемая отрицает, заявив, что с начала "военной операции" она не общалась с российскими пропагандистами и "не сбежала из Украины".

Подозреваемая активно выступала в эфире пропагандистских СМИ

По данным следствия, с 2015 года Инна Иваночко в качестве эксперта активно выступала на российских пропагандистских каналах.

Вот примеры пропагандистских сюжетов при ее участии: "Украинский сериал "Независимость". На связи Львов", "Уроды у власти", "Инна Иваночко: Украинцы своими руками превращают цветущую республику в руину. И радуются", "Украина сегодня — хуже, чем в 90-е", "В войне виноваты мы сами: львовский политик Инна Иваночко", "Лишение гражданства за российский паспорт — еще один шаг в превращении Украины в анти-Россию" и т.д.

Прокуратура считает, что она распространяла фейки о "нацизме в Украине" и создании "анти-России", чтобы негативно осветить наше государство, что позволило Путину объявить о так называемой "денацификации".

Во Львове судят подозреваемую в государственной измене / Фото: Судебный репортер

В начале войны двое жителей Львова обратились в СБУ из-за деятельности Иваночко

Все началось с того, что в марте 2022 года в СБУ обратились сотрудники ООО "Консорциум агентств экономической безопасности", генеральным директором которых был Владимир Мальсагов. Они сообщили, что их компания во Львове, вероятно, является российской агентурной сетью.

Следствие считает, что Мальсагов – известный львовский адвокат вероятно еще в 2011 году был завербован Россией. Он до 2021 года свободно ездил в Москву. Коллаборант умер в 2021 году из-за коронавируса.

В 2015 году скандальный адвокат трудоустроил Иваночко.

"До 2014 года в кабинете Мальсагова стоял флажок ФСБ, а Иваночко, судя по всему, была в курсе пророссийской деятельности Мальсагова и пользовалась его поддержкой. Указанные лица, судя по всему, были связаны пророссийскими организациями во Львове. По указаниям граждан РФ, которые, вероятно, причастны к деятельности российских спецслужб, проводили деятельность, направленную на федерализацию Украины, создание отдельной "республики Галичина", а в дальнейшем присоединение к Польше", — сообщил один из свидетелей.

Другой сотрудник компании подтвердил, что Мальсагов и Иваночко пропагандировали идею отсоединения Галичины от Украины.

Мальсагов и Иваночко. 2017 год / Фото: Судебный репортер

Хотели "особый статус для Львова" и "политическую и экономическую автономию Западной Украины".

Следователи провели обыски в кабинете покойного коллаборанта и нашли в его компьютере документы, свидетельствующие о том, что он и Инна Иваночко активно сотрудничали с российскими спецслужбами.

Также во Львове обнаружили сотни людей, выполнявших задачи коллаборанта. Некоторые из них уже получили подозрения.

Среди документов были найдены доказательства того, что коллаборанты хотели усилить сепаратизм на западе Украины. В частности речь шла об "особом статусе Львова" и "политической и экономической автономии Западной Украины".

В компьютере Мальсагова было обнаружено такое письмо к его российскому куратору:

"Добрый день, по проведению предложенных мероприятий предлагается работа по следующей схеме:

подготовка заявления на представление законопроекта об особом статусе Галичины;

предварительное согласование проекта с вами. Объявление по Львовской области городской сессии, заявления о внесении подготовленного законопроекта;

проведение пресс-конференции по этому вопросу, широкое освещение проведенного мероприятия в СМИ - центральных и региональных;

подготовка и проведение автопробега, с подтвержденными лозунгами — "От Збруча до границы".

Коллаборант также подтверждал активную деятельность Иваночко.

Что говорит защита Иваночко

Адвокат подозреваемой Светлана Новицкая в суде возражала, чтобы суд приобщил эти материалы к рассмотрению дела. Однако прокурор подчеркнул, что обыски были законными.

Светлана Новицкая также настаивает, что ее подзащитная имела право на подобную деятельность, а дело против нее считает "сфальсифицированным".

Во Львове обнаружили агентурную сеть РФ / Фото: Судебный репортер

Напомним, в августе 2022 года задержали главу Львовской областной организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и общественного движения Виктора Медведчука "Украинский выбор — право народа" во Львовской области. Ее подозревают в госизмене.

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