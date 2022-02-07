Хотели посмотреть на рыб: во Львове, где фиксируют вспышку COVID-19, люди стоят в очередях баз масок и дистанции

Хотели посмотреть на рыб: во Львове, где фиксируют вспышку COVID-19, люди стоят в очередях баз масок и дистанции

Люди игнорировали правила карантина.

Во Львове, где фиксируют резкую вспышку коронавируса, в воскресенье, 6 февраля, люди стояли в очереди в океанариум без масок и соблюдения дистанции.

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Об этом пишет "24 канал".

Длинные очереди выстроились в центре города на проспекте Шевченко из желающих посмотреть на рыб. Люди стояли на тротуаре без средств индивидуальной защиты и не соблюдая дистанцию. Многие из желающих попасть в океанариум пришли с детьми.

24 канал

В феврале во Львове из-за вспышки коронавируса комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усилила карантинные ограничения.

24 канал