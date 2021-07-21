Хотела погладить жеребенка: во Львовской области кобыла откусила щеку 5-летней девочке

Ребенку будут делать операцию.
В одном из сел Золочевского района Львовской области во вторник, 20 июля, кобыла откусила щеку 5-летней девочке. Ребенка госпитализировали.
Об этом сообщил заведующий ожогового отделения 8 городской клинической больницы Львова Василий Савчин, пишет zaxid.net.
По данным медика, девочка хотела погладить жеребенка. Вероятно это кобыла восприняла за угрозу и укусила ребенка за правую щеку. Девочку срочно госпитализировали во Львов.
Рана ребенка достаточно большая — размером 5 на 8 см. Пострадавшей будут делать операцию.
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