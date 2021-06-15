Хотел выпить: во Львове засудили женщину, которая из-за водки зарезала сожителя

Женщина запретила мужу пить водку.

Во Львове на улице Генерала Грекова женщина зарезала мужа, потому что тот хотел выпить водку. За это ее приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

Трагедия произошла в ночь на 15 января 2020. Тогда между парой возник конфликт из-за того, что мужчина хотел выпить водки, однако женщина была против этого. Тогда осуждена взяла нож и сунула его мужчине в шею. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемой инкриминировали ч.1 ст.115 УК Украины. В июне 2021 женщину приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, в Николаеве 16-летняя школьница зарезала своего бывшего парня.

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