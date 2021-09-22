Хотел трудоустроить 50 женщин: во Львове поляк виз украинок на работу в немецкий бордель

Женщины согласились на предложение из-за плохого финансового положения.

Во Львове судили гражданина Польши, который вербовал украинок для работы в немецком борделе. Мужчина находил женщин, находящихся в материальной нужде и обещал им заработок в размере 1000-1500 евро в неделю.

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Об этом говорится в решении Лычаковского районного суда г. Львова.

Одна из женщин рассказала, что она познакомилась с иностранцем, который пообещал ей большие заработки за рубежом. Поскольку женщина находилась в затруднительном положении и сама воспитывала малолетнего ребенка, согласилась на это предложение. Тогда мужчина предложил найти для этой работы еще нескольких девушек, а если все получится, то он заявил, что может отправить в бордель 50 украинок. Для работы она нашла еще 3 знакомых.

Поляк дважды встречался с четырьмя украинками. По данным полиции, он им обещал официальную работу в немецком борделе.

"На вопрос девушек обвиняемый четко сообщает условия труда и проживания девушек в Германии. Иностранец также, что никто не заберет их паспорта или деньги. За работу девушкам обещали 1000-1500 евро за неделю. Также то, что деньги за дополнительные сексуальные услуги девушки могут оставлять себе", — говорится в судебном приговоре.

Украинкам обещали выдать фальшивые польские паспорта и гарантировали медицинскую помощь.

Трое девушек согласились на работу в борделе из-за наличия маленьких детей, долги и отсутствие работы. Одна же женщина объяснила, что у нее есть деньги, так как ее содержит ее парень, а мать занимается предпринимательской деятельностью. Однако она строит дом, на который потратила существенную сумму денег, и ей нужна подработка.

После разговоров с поляком украинки должны были отправиться в город Вроцлав, а оттуда в Германию. Однако их задержала полиция на границе. Как выяснилось, одна из девушек обратилась в полицию и они все время проводили следственные действия. Девушки признали себя жертвами, поскольку поверили подозреваемому, однако не получили желаемого заработка. Они также отметили, что подозреваемый на них не давил и не применял насилия.

Гражданин Польши свою вину признал частично и заявил, что одна из девушек сама обратилась к нему с просьбой найти ей работу в секс-индустрии. Впоследствии она рассказала о своих подругах, которые находятся в затруднительном положении и попросила и их трудоустроить. Мужчина же утверждает, что он о борделе узнал по телевидению и из Интернета, чтобы "помочь украинке". Следствие эти слова опровергло, отметив, что именно подозреваемый первый предложил этой девушке работу в борделе, после чего она обратилась в полицию.

Суд признал иностранца виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Суд учел то, что у подозреваемого есть жена с проблемами зрения и двое детей.

Напомним, 23-летняя девушка устроила бордель в съемной квартире в Киеве.

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