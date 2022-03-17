Хотел сделать селфи: во Львове 16-летний подросток залез на вагон-цистерну и получил поражение током

Хотел сделать селфи: во Львове 16-летний подросток залез на вагон-цистерну и получил поражение током

Парень с тяжелыми электроожогами в больнице.

Во Львове 16-летний подросток получил поражение током на крыше железнодорожной цистерны.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

"15 марта, около 19:30, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что на территории железнодорожной станции "Пидзамче" во Львове током поражен несовершеннолетний", — рассказывают в полиции.

На месте происшествия немедленно выехали правоохранители и установили, что 16-летний житель Херсонской области залез на цистерну, чтобы сделать фотоснимки. Однако, находясь на вагоне, несовершеннолетний получил поражение током и упал на рельсы.

Пострадавшего с тяжелыми электроожогами госпитализировали в больницу, его состояние тяжелое.

Полицейские устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

"Правоохранители Львовщины еще раз предостерегают, что железнодорожные станции — не место для развлечений. Не поднимайтесь на вагоны или локомотивы. Помните — высоковольтная контактная сеть находится под высоким напряжением, в результате чего есть риск получить поражение электрическим током, часто — с летальным исходом", — отметили в полиции.

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