Хотел сделать селфи: во Львове 16-летний подросток залез на вагон-цистерну и получил поражение током

Парень с тяжелыми электроожогами в больнице.
Во Львове 16-летний подросток получил поражение током на крыше железнодорожной цистерны.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
"15 марта, около 19:30, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что на территории железнодорожной станции "Пидзамче" во Львове током поражен несовершеннолетний", — рассказывают в полиции.
На месте происшествия немедленно выехали правоохранители и установили, что 16-летний житель Херсонской области залез на цистерну, чтобы сделать фотоснимки. Однако, находясь на вагоне, несовершеннолетний получил поражение током и упал на рельсы.
Пострадавшего с тяжелыми электроожогами госпитализировали в больницу, его состояние тяжелое.
Полицейские устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
"Правоохранители Львовщины еще раз предостерегают, что железнодорожные станции — не место для развлечений. Не поднимайтесь на вагоны или локомотивы. Помните — высоковольтная контактная сеть находится под высоким напряжением, в результате чего есть риск получить поражение электрическим током, часто — с летальным исходом", — отметили в полиции.
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